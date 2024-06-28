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41-летнего Ковальчука призвали продолжить карьеру в «Спартаке»

Чемпион мира Терещенко назвал Ковальчука полезным игроком на уровне КХЛ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России, бывший нападающий «Ак Барса», «Салавата Юлаева» и «Динамо» Алексей Терещенко заявил, что 41-летний Илья Ковальчук должен продолжить карьеру в следующем сезоне. Слова Терещенко приводит Legalbet.

«Ковальчук еще может приносить пользу на уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он и в прошлом сезоне достаточно полезно играл за «Спартак». Илья — профессионал и может быть не только «дядькой» в раздевалке, но и на льду», — сказал Терещенко.

Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» в декабре 2023 года. До этого нападающий брал двухлетнюю паузу в карьере: в 2021 году он выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина, а потом ушел на должность генменеджера сборной России. Однако в 2023 году Ковальчук решил вернуться в хоккей в качестве игрока.

«Сейчас все будет зависеть от самого Ильи: насколько он хочет продолжать профессиональную карьеру, насколько он готов функционально, — сказал Терещенко. — Чем больше таких мастеров у нас в лиге, тем будет больше примеров того, как нужно относиться к своей работе не только на площадке, но и за ее пределами».

В минувшем сезоне Ковальчук принял участие в 25 матчах КХЛ и отметился четырьмя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.

Ранее скончался автор первого хет-трика в истории сборной России.

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