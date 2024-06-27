Алина Загитова рассказала, что изменилось в ее образе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала в соцсетях о том, что установила себе брекеты.

«Визуально ничего, но если я улыбнусь, то вы заметите, что у меня брекеты. Очень долго решалась на это, и, как видите, решилась. Красота требует жертв», — заявила Загитова.

19 июня Загитова защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли.

Ранее Загитова опубликовала фото, на котором ее целует Егор Крид.