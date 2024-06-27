Албанию в третий раз оштрафовали за поведение болельщиков на Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Албании за поведение болельщиков на матче группового этапа Евро-2024 против Испании, передает CNA.

Албанию оштрафовали за то, что болельщики бросали посторонние предметы на поле. Федерация футбола Албании должна выплатить €86 500.

УЕФА уже штрафовал Албанию из-за фанатов после матчей с Италией и Хорватией. Общая сумма наказания составляет более €171 тысяч.

После матча с Хорватией албанский футболист Мирлинд Даку прокричал в мегафон «Нафиг Сербию!» (в реальности было использовано более нецензурное выражение) после матча группового этапа Евро с Хорватией, в котором Албания вырвала ничью со счетом 2:2 на 95-й минуте. Выкрики 26-летнего футболиста поддержали албанские фанаты на трибунах.

УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении Даку и отстранил его на два матча чемпионата Европы.

Ранее в казанском «Рубине» не поддержали оскорбившего сербов и македонцев Даку.