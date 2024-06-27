Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024

Статистический сайт WhoScored признал голкипера сборной Украины Андрея Лунина худшим игроком Евро-2024.

Лунин получил оценку 3.8. Голкипер сыграл в матче 1-го тура группового этапа против Румынии, в котором украинцы проиграли со счетом 0:3. Первом место рейтинга занял испанский полузащитник Фабианн Руис с рейтингом 8,39.

После первого тура место в воротах украинской команды занял Анатолий Трубин. Вместе с Трубиным Украина обыграла Словакию (2:1) и сыграла вничью с Бельгией (0:0). Украина заняла в своей группе 4-е место, набрав 4 очка, и не вышла в 1/8 финала.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее результат сборной Украины на Евро-2024 вошел в историю турнира.