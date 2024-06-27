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Названа самая непредсказуемая пара 1/8 финала Евро-2024

Экс-футболист Деменко считает, что в матче ЧЕ Франция — Бельгия нет фаворита

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Lee Smith/Reuters

В матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2024 между сборными Франции и Бельгии нет однозначного фаворита. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко.

«Фаворитом выглядит Франция, но мы еще не видели команды в плей-офф. Тем более, это один матч, где может все решиться в любую сторону. Безусловно, это самая непредсказуемая пара 1/8 финала. В этом матче никто не назовет однозначного фаворита, шансы 50 на 50. Мы уже достаточно матчей посмотрели. Скажем, изначально я выделял Германию — она стабильна, интересен состав, интересна игра. Но мы видели, как они столкнулись со швейцарцами. Да, немцы понимали, что они выйдут в плей-офф, но все равно у них были сложности. В 1/8 финала есть команды — Румыния, Словения, Словакия, чей уровень, при всем уважении, пониже. Но и их еще надо обыграть», — констатировал Деменко.

Франция вышла в плей-офф Евро-2024, заняв второе место в группе D. Соответственно, бельгийцы стали вторыми в квартете Е, где все четыре команды набрали по 4 очка. Остальные пары 1/8 финала выглядят следующим образом: ИспанияГрузия, Германия — Дания, Португалия — Словения, Румыния — Нидерланды, АвстрияТурция, Англия — Словакия, ШвейцарияИталия.

Ранее экс-игрок Масалитин заявил, что у сборной Франции сильнее состав, чем у Бельгии.

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