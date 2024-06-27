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Гладилин объяснил, является ли провалом результат сборной Украины на Евро-2024

Тренер Гладилин: результат Украины на Евро-2024 не является провалом

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Fabio Ferrari/Global Look Press

Последнее место сборной Украины в группе Е на чемпионате Европы по футболу – 2024 не является провалом. Такое мнение в комментарии для «Газеты.Ru» высказал бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Так сложилось. Украинцы играли не чуть слабее других команд в своей группе. Их результат не провал, просто так сложилась ситуация, что не попали в плей-офф», — констатировал Гладилин.

Все команды группы Е набрали по четыре очка, однако Украина заняла четвертое место по дополнительным показателям. Подопечные Сергея Реброва стартовали на турнире с разгромного поражения от Румынии 0:3, затем победили Словакию 2:1 и сыграли вничью с Бельгией 0:0. У украинцев оказалась худшей в группе разница мячей, она составила »-2». У занявших третье место словаков разница забитых и пропущенных голов оказалась нулевой.

По итогам группового этапа определились пары 1/8 финала чемпионата Европы. Они выглядят следующим образом: ИспанияГрузия, ГерманияДания, ПортугалияСловения, Франция — Бельгия, Румыния — Нидерланды, АвстрияТурция, Англия — Словакия, ШвейцарияИталия.

Ранее экс-футболист Деменко назвал Испанию самой стабильной на Евро-2024.

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