Гладилин объяснил, является ли провалом результат сборной Украины на Евро-2024

Последнее место сборной Украины в группе Е на чемпионате Европы по футболу – 2024 не является провалом. Такое мнение в комментарии для «Газеты.Ru» высказал бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Так сложилось. Украинцы играли не чуть слабее других команд в своей группе. Их результат не провал, просто так сложилась ситуация, что не попали в плей-офф», — констатировал Гладилин.

Все команды группы Е набрали по четыре очка, однако Украина заняла четвертое место по дополнительным показателям. Подопечные Сергея Реброва стартовали на турнире с разгромного поражения от Румынии 0:3, затем победили Словакию 2:1 и сыграли вничью с Бельгией 0:0. У украинцев оказалась худшей в группе разница мячей, она составила »-2». У занявших третье место словаков разница забитых и пропущенных голов оказалась нулевой.

По итогам группового этапа определились пары 1/8 финала чемпионата Европы. Они выглядят следующим образом: Испания — Грузия, Германия — Дания, Португалия — Словения, Франция — Бельгия, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция, Англия — Словакия, Швейцария — Италия.

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