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Ветеран «Спартака» назвал самую стабильную команду Евро-2024

Экс-футболист Деменко считает Испанию самой стабильной на Евро-2024

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Marius Becker/Marius Becker/dpa

Сборная Испании на групповом этапе чемпионата Европы по футболу — 2024 показала себя самой стабильной. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший нападающий московского «Спартака» Максим Деменко, подводя итоги первой стадии турнира.

«В каких-то группах команды вышли в плей-офф с тремя очками, а в группе Е все команды набрали по четыре очка, и Украина должна была вылететь. Бельгийцы в этой группе заняли второе место, но им было очень сложно. Немного разочаровала Хорватия — я до последнего надеялся, что они смогут пройти. Итальянцы вырвали ничью в дополнительное время, хотя непонятно, откуда взялись компенсированные восемь минут. Но все же я большего ждал от хорватов.

Много критикуют сборные Англии, Голландии, французов. Но если говорить о командах, которые очень сильно удивили, то это Австрия, Швейцария. Никто, наверное, не предполагал, что Румыния выйдет из группы с первого места. Вчера Португалия проиграла Грузии. Германия еле-еле сыграла со Швейцарией. Самыми стабильными выглядят испанцы — они выиграли все три матча. Пусть и с минимальным счетом, но уверенно», — констатировал Деменко.

Сборная Испании заняла первое место в квартете В, набрав девять очков — она стала единственной командой на турнире, выигравшей все матчи группового этапа. В 1/8 финала она встретится с Грузией. Другие пары плей-офф выглядят следующим образом: Германия — Дания, Португалия — Словения, ФранцияБельгия, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция, Англия — Словакия, Швейцария — Италия.

Ранее экс-игрок Масалитин назвал Грузию и Австрию открытиями чемпионата Европы.

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