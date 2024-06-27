Стали известны команды-открытия Евро-2024

Сборные Грузии и Австрии можно считать командами-открытиями чемпионата Европы по футболу — 2024. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин.

«Приятный сюрприз преподнесла сборная Грузии, ее можно назвать командой-открытием. Пожелаем им дальнейших успехов. А осадок остался после Хорватии. Что пошло не так? Конечно, возраст игроков сказывается. В последнее время у Модрича было мало игровой практики, Брозович уехал играть в Саудовскую Аравию — не тот уровень. В принципе, было видно, что с натяжкой они играли, не было резерва. Если раньше они могли терпеть и ловить на контратаках или забивать со стандартов, то сейчас мы такого не увидели.

Голландцы хорошо начали матч с Австрией, прекрасно провели первый тайм, а потом наступил спад, и они проиграли. Так что Австрию, наряду с Грузией, можно назвать открытием турнира», — считает Масалитин.

Грузия накануне одержала сенсационную победу над сборной Португалии 2:0, это позволило грузинской команде набрать 4 очка и выйти в плей-офф турнира с третьего места в группе F. Австрийцы завершили групповой этап победой над Нидерландами 3:2 и стали первыми в квартете D.

По итогам группового этапа определились пары 1/8 финала чемпионата Европы. Они выглядят следующим образом: Испания — Грузия, Германия — Дания, Португалия — Словения, Франция — Бельгия, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция, Англия — Словакия, Швейцария — Италия.

Ранее тренер Гладилин заявил, что сборная Хорватии должна была выйти в плей-офф ЧЕ.