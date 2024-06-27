Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны команды-открытия Евро-2024

Экс-игрок Масалитин назвал Грузию и Австрию открытиями чемпионата Европы

close
100%
David Inderlied/dpa/picture-alliance

Сборные Грузии и Австрии можно считать командами-открытиями чемпионата Европы по футболу — 2024. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин.

«Приятный сюрприз преподнесла сборная Грузии, ее можно назвать командой-открытием. Пожелаем им дальнейших успехов. А осадок остался после Хорватии. Что пошло не так? Конечно, возраст игроков сказывается. В последнее время у Модрича было мало игровой практики, Брозович уехал играть в Саудовскую Аравию — не тот уровень. В принципе, было видно, что с натяжкой они играли, не было резерва. Если раньше они могли терпеть и ловить на контратаках или забивать со стандартов, то сейчас мы такого не увидели.

Голландцы хорошо начали матч с Австрией, прекрасно провели первый тайм, а потом наступил спад, и они проиграли. Так что Австрию, наряду с Грузией, можно назвать открытием турнира», — считает Масалитин.

Грузия накануне одержала сенсационную победу над сборной Португалии 2:0, это позволило грузинской команде набрать 4 очка и выйти в плей-офф турнира с третьего места в группе F. Австрийцы завершили групповой этап победой над Нидерландами 3:2 и стали первыми в квартете D.

По итогам группового этапа определились пары 1/8 финала чемпионата Европы. Они выглядят следующим образом: Испания — Грузия, ГерманияДания, Португалия — Словения, ФранцияБельгия, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция, Англия — Словакия, ШвейцарияИталия.

Ранее тренер Гладилин заявил, что сборная Хорватии должна была выйти в плей-офф ЧЕ.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами