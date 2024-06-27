Девушка-боец ММА выложила фото в облегающем грудь топе

Девушка-боец Пейдж Ванзант, выступавшая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложила новый пост.

Спортсменка опубликовала фото в топе, облегающем грудь, и широких брюках.

Ванзант дебютировала в смешанных единоборствах MMA 30 июня 2012 года, одолев американку Джордан Николь Газа. Тот поединок завершился раздельным решением судей.

В UFC спортсменка провела первый поединок 5 сентября 2015 года, одержав победу над Алекс Чемберс. Бой был завершен досрочно на второй минуте третьего раунда, когда Ванзант провела рычаг локтя.

В последний раз Ванзант дралась в рамках UFC 12 июля 2020 года. Тогда она проиграла бразильянке Аманде Рибас. Всего на счету Ванзант восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

12 августа 2020 года Ванзант подписала контракт с американским промоушеном боев на голых кулаках Bare Knuckle FC. 26 мая 2024 года Ванзант провела боксерский поединок с Элли Брук, по судейским карточкам была зафиксирована ничья.

Ранее российская гимнастка выложила фото на берегу моря в сиреневом купальнике.