Обвиненная в домогательствах в отношении юниора корейская фигуристка раскаялась

Обвиненная в домогательствах по отношению к 19-летнему юниору член национальной сборной Южной Кореи по фигурному катанию Хэ Ин Ли в социальных сетях опубликовала пост, в котором заявила о том, что тайно встречалась с ним.

По ее словам, никаких домогательств с ее стороны не было, и всю ситуацию намеренно растиражировали СМИ.

«Мне очень жаль. Я даже не знаю, что сказать своим фанатам, которые разочаровались во мне. Я сделала ошибку. Когда сейчас я вспоминаю о том, что было, корю себя за то, что выпила алкоголь. Я сожалею каждый день об этом. Но в новостях пишут, что я домогалась юниора — это неправда. Мы с ним тайно встречались, чтобы об этом не догадались наши родители», — заявила спортсменка.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Так, весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее сообщалось, что в Корее дисквалифицировали двух фигуристок из-за домогательств в отношении юниора.