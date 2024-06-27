Роналду впервые в жизни закончил групповой этап крупного турнира без гола

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду по итогам матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года против Грузии ушел с поля без гола.

По статистике Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 39-летний форвард впервые в профессиональной карьере остался без забитого мяча на крупном турнире (чемпионате мира или Европы) на групповом этапе. До этого Роналду непрерывно забивал хотя бы один мяч, начиная с 2004 года.

Встреча против Грузии завершилась со счетом 2:0 в ее пользу. Уже на второй минуте матча счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

Ранее «Краснодар» объявил о трансфере воспитанника «Зенита» Данила Козлова.