Тренер Украины Ребров объяснил, чего не хватило в матче с Бельгией для победы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после матча против сборной Бельгии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года заявил, что его команде немного не повезло реализовать свои моменты. Его слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, реакция игроков на разгромное поражение от Румынии со счетом 0:3 дала возможность биться за попадание в плей-офф турнира до последней минуты.

«Я благодарен игрокам за то, как они смогли отреагировать на игру со Словакией. Мы хотели и могли обыграть Бельгию, у нас было достаточно хороших моментов», — заявил Ребров.

Сборная Украины заняла последнее место в группе E, где также играли Румыния, Словакия и Бельгия. Все сборные набрали по четыре очка. По дополнительным показателям группу выиграла Румыния, на второй строчке расположилась Бельгия, Словакия заняла третье место.

Ранее стало известно, что сказал тренер Украины игрокам после вылета с Евро-2024.