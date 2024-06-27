Определились все участники плей-офф Евро-2024

16 команд вышли в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии.

В плей-оффе сборная Испании встретится с командой Грузии, Швейцария — с Италией, Англия — со Словакией, Австрия — с Турцией, Румыния — с Нидерландами, Франция — с Бельгией, Португалия — со Словенией, Германия — с Данией.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся 29 и 30 июня. Они начнутся в 19:00 и 21:00 по московскому времени.

До этого в матче третьего тура группы F сборная Чехии проиграла сборной Турции.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке национальную команду Англии. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.

Ранее сборная Украины сыграла вничью с Бельгией и вылетела с Евро-2024.