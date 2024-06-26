Чехия проиграла Турции и вылетела с Евро-2024

В матче третьего тура группы F сборная Чехии проиграла сборной Турции.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

На 55-й минуте Хакан Чалханоглу забил мяч в ворота Чехии. На 66-й минуте Томаш Соучек восстановил равновесие в счете. Дженк Тосун в компенсированное время установил окончательный счет матча. С 20-й минуты Чехия играла в меньшинстве: за вторую желтую карточку был удален Томаш Барак.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

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