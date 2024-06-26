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Мостовой назвал матч Евро-2024, который мог быть договорным

Мостовой: допускаю, что матч Евро-2024 Словакия — Румыния мог быть договорным

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что матч СловакияРумыния на Евро-2024 мог быть договорным, передает «Чемпионат».

Обе команды устраивала ничья, чтобы пройти в 1/8 финала турнира.

«Допускаю, что матч Румынии и Словакии мог быть договорным. Пенальти, который поставили в ворота сборной Словакии, на мой взгляд, липовый. Пару раз посмотрел, там игрок упал сам», — сказал Мостовой.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе сборной Словакии точным ударом отметился Ондрей Дуда. За Румынию забил Рэзван Марин. Он отличился с пенальти. Все сборные в группе E набрали по четыре очка. По дополнительным показателям группу выиграла Румыния, на второй строчке расположилась Бельгия, Словакия заняла третье место.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее результат сборной Украины на Евро-2024 вошел в историю турнира.

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