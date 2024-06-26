Результат сборной Украины на Евро-2024 вошел в историю турнира

Национальная команда Украины стала первой сборной в истории Евро, которая набрала 4 очка на групповом этапе, но заняла последнее место в своем квартете.

В последнем туре группового этапа Украина сыграла вничью с Бельгией. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Сборная Украины заняла последнее место в группе E, где также играли Румыния, Словакия и Бельгия. Все сборные набрали по четыре очка. По дополнительным показателям группу выиграла Румыния, на второй строчке расположилась Бельгия, Словакия заняла третье место.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Румыния и Словакия сыграли вничью на Евро-2024, оставив за бортом турнира Украину.