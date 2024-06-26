Румыния и Словакия сыграли вничью на Евро-2024, оставив за бортом турнира Украину

В матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Румынии сыграла вничью со Словакией.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе сборной Словакии точным ударом отметился Ондрей Дуда. За Румынию забил Рэзван Марин. Он отличился с пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Все сборные в группе E набрал по четыре очка. По дополнительным показателям группу выиграла Румыния, на второй строчке расположилась Бельгия, Словакия заняла третье место.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке национальную команду Англии. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.

Ранее экс-футболист «Спартака» объяснил провал Сербии на Евро.