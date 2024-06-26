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Отец футболиста Даку о скандале с сыном на Евро: сказал ему больше так не делать

Отец футболиста Даку: у него не будет проблем со своими сербскими партнерами

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Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Фехми Даку, отец нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, высказался о скандале со своим сыном на Евро-2024, когда тот оскорбил сербов и македонцев на национальной почве, передает Sport24.

«Ему нехорошо от той ситуации. Я сказал ему больше никогда так не делать. У него не будет проблем со своими сербскими партнерами по команде, они будут жить в мире», — сказал Фехми Даку.

Даку прокричал в мегафон «Нафиг Сербию!» (в реальности было использовано более нецензурное выражение) после матча группового этапа Евро с Хорватией, в котором Албания вырвала ничью со счетом 2:2 на 95-й минуте. Выкрики 26-летнего футболиста поддержали албанские фанаты на трибунах.

УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении Даку и отстранил его на два матча чемпионата Европы.

Албания вылетела с Евро, заняв в своей группе последнее место.

Ранее унизившего сербов Даку призвали изгнать из России.

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