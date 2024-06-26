Губерниев назвал Вяльбе тетенькой

Журналист Дмитрий Губерниев ответил в своем Telegram-канале президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе, которая пожаловалась на излишнюю рекламу Евро-2024.

«Это говорит тетенька, которая всегда была против широкого показа лыжных гонок на всю страну. И контракт на телеправа заключила в свое время с компанией «РогаиКопыта ТВ». Хорошо, умные люди вмешались», — сказал Губерниев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке национальную команду Англии. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.

Ранее Николай Валуев заявил, что госканалы не должны показывать Евро-2024.