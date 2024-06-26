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Мостовой ответил Карпину о том, кого называют «Царем»

Мостовой: все знают, кого на самом деле звали и зовут «Царем»

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Знаменитый в прошлом отечественный футболист Александр Мостовой, выступавший за московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также испанскую «Сельту», ответил своему бывшему одноклубнику Валерию Карпину на слова о том, что не только Мостового называли в Виго «Царем».

«Карпин сказал, что в Испании не только меня «Царем» называли? Помню такую полемику, когда меня хотели опять немножко зацепить по этому прозвищу. Все знают, кого называли «Царем» и продолжают называть. Сомнений быть не может», — цитирует Мостового Legalbet.

В составе «Сельты» Мостовой выступал с 1996 по 2004 год, проведя за клуб 277 матчей, в которых отметился 71 голом и 22 результативными передачами. Много лет они с Карпиным вместе выступали за команду из Виго, однако после окончания своих игровых карьер неоднократно высказывались, что никогда не были друзьями. Кроме того, Мостовой регулярно подвергал работу Карпина как в клубах, так и в национальной сборной критике. Сам Мостовой в данный момент проходит обучение на получение тренерской лицензии.

Ранее стало известно, где продолжит карьеру Иван Игнатьев.

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