Вяльбе об Олимпиаде: у них там трансвеститы выступают

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала призывы соблюсти олимпийское перемирие во время Игр в Париже в 2024 году, заявив, что Россия никому не объявляла войну, передает Sport24.

«Пусть МОК и дальше призывает. Они вообще много чего еще предлагают. У них там трансвеститы выступают. Поэтому зачем слушать эти непонятные организации?» — сказала Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде в Париже в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Вячеслав Фетисов обвинил российских спортсменов в желании поучаствовать в Олимпиаде.