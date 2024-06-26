Экс-футболист «Спартака» объяснил провал Сербии на Евро

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал вылет Сербии с Евро-2024, заявив, что у сербов нет коллектива, передает «Матч ТВ».

«Тренера не хочется трогать, но придется. Нет коллектива, нет команды. Хотя по составу Сербия очень сильная. Есть звезды, которые не играют на своем уровне», — заявил Мор.

В последнем туре Евро-2024 Сербия сыграла вничью с Данией. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Сборной Сербии для продолжения борьбы была необходима победа.

В турнирной таблице группы C первое место заняла Англия, набрав 5 очков. Вторую строчку заняла Дания, набрав 3 балла. Словенцы отстали от датчан по дополнительным показателям, а Сербия набрала два балла.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее сербские футбольные фанаты устроили драку с полицией.