Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА может приобрести нападающего из Турции

«Евро-Футбол.Ру»: ЦСКА может приобрести форварда «Трабзонспора» Дестана

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский ЦСКА близок к приобретению нападающего турецкого «Трабзонспора» Эниса Дестана. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, российский клуб проявляет интерес к 22-летнему нападающему и может вскоре направить предложение о покупке.

В минувшем сезоне чемпионата Турции Дестан провел 33 матча, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи, получив при этом четыре желтых карточки.

ЦСКА завершил сезон-2023/24 на шестом месте в турнирной таблице. В Кубке России армейцы остановились на стадии полуфинала, уступив «Зениту».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Татьяна Тарасова обвинила Вячеслава Фетисова в желании запретить смотреть качественный футбол.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами