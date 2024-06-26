Вяльбе возмутилась показу Евро-2024 в России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью «Спорт-Экспрессу» возмутилась трансляциями матчей Евро-2024 на федеральном телевидении.

По ее словам, было бы лучше, если бы вместо футбола шел показ Игр БРИКС.

«Что касается трансляции Евро-2024, то это неправильно. Для меня это очень странно. Предательства в этом нет, но мне обидно. Государственный канал мог бы транслировать российские турниры, все-таки надо популяризировать наш спорт», — заявила Вяльбе.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде в Париже в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее стало известно, где продолжит карьеру Иван Игнатьев.