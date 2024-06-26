Бобровский объяснил, как пережил критику фанатов «Флориды» из-за большого контракта

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в интервью The Athletic заявил, что болельщики клуба по делу критиковали его за недостаточно качественную игру в воротах.

По его словам, при этом их поддержка в трудные минуты давала силы продолжать борьбу.

«Болельщики есть болельщики, они не станут обманывать. Если ты играешь плохо, тебе дадут об этом знать. Они заслуживают кубка. Я искренне благодарен им за поддержку.», — заявил Бобровский.

В финале плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три матча подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1. Бобровский провел в воротах весь поединок.

Для российского вратаря этот трофей стал первым в карьере.

Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). За «Флориду» он выступает с 2019 года, до этого в НХЛ он защищал цвета «Филадельфии Флайерз (2010-2012) и «Коламбус Блю Джекетс» (2012-2019).

Ранее Джо Байден поздравил команду Сергея Бобровского с победой в Кубке Стэнли.