Стало известно, почему Усик отказался от чемпионского пояса IBF

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинский боксер Александр Усик не мог сохранить за собой право владения поясом Международной боксерской федерации. Об этом сообщает инсайдер Дэн Рафаэл.

По его словам, в контракте на бой против британца Тайсона Фьюри было прописано, что победитель поединка обязан освободить чемпионский пояс IBF.

«У Александра действительно не было выбора», — заявил Рафаэл.

Усик в ночь на 19 мая победил Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Александр Усик одним словом отреагировал на видео пьяного Тайсона Фьюри.