В «Спартаке» прояснили ситуацию с Промесом

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев в интервью «РБ Спорт» заявил, что нападающий Квинси Промес в данный момент тренируется по индивидуальной программе после освобождения из дубайской тюрьмы.

По его словам, из-за тюремного заключения игрока не была активирована опция автоматического продления контракта с игроком.

«Мы на связи с Квинси и его адвокатами. Пока ничего принципиального нового не произошло. Промес отпущен под залог, тренируется индивидуально в зале и ждет решения суда об экстрадиции в Голландию», — заявил Малышев.

«Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. 14 апреля 2024 года Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев может покинуть «Спартак».