Байден поздравил команду Бобровского с победой в Кубке Стэнли

Президент США Джо Байден в социальных сетях поздравил «Флориду Пантерз» с победой в финале Кубка Стэнли 2024 года над «Эдмонтоном Ойлерз».

По его словам, залог успеха американской команды в финале турнира стала слаженная игра и единство.

«Командная работа и стойкость. Поздравляю «Пантерс» с окончанием доминирующего сезона и первым в истории Кубком Стэнли!» — заявил Байден.

В финале плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три матча подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1. Бобровский провел в воротах весь поединок.

Для российского вратаря этот трофей стал первым в карьере.

Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). За «Флориду» он выступает с 2019 года, до этого в НХЛ он защищал цвета «Филадельфии Флайерз (2010-2012) и «Коламбус Блю Джекетс» (2012-2019).

Ранее сообщалось, что зал хоккейной славы НХЛ пополнился российским игроком.