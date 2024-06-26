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Тренер сборной Англии назвал выдающимся второй тайм игры со Словенией

Саутгейт назвал выдающимся второй тайм сборной Англии в игре со Словенией

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Reuters

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на послематчевой пресс-конференции назвал выдающимся второй тайм игры со Словенией в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии. Его слова приводит Sports.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Выдающийся второй тайм. Очень горжусь нашими игроками. Они держали формацию, играли в очень сложной атмосфере. Это было похоже на то, когда за Англию играл я», — заявил Саутгейт.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы C первое место заняла Англия, набрав пять очков. Вторую строчку заняла Дания, набрав три балла. Словенцы отстали от Датчан по дополнительным показателям, а Сербия набрала два балла.

На прошлом чемпионате Европы сборная Англии дошла до финала, где уступила национальной команде Италии в серии пенальти.

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