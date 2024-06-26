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Унизившего сербов игрока Евро призвали изгнать из России

Тренер Тарханов призвал выгнать из России оскорбившего сербов футболиста Даку

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Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Бывший главный тренер московского ЦСКА и «Торпедо» Александр Тарханов призвал выгнать из России албанского футболиста Мирлинда Даку, который позволил себе оскорбительные выкрики в адрес сербов после матча чемпионата Европы — 2024. Слова Тарханова приводит Legalbet.

«Думаю, Даку серьезно накажут. Сербы — наши братья и друзья, их нельзя обижать», — сказал специалист.

Тарханов призвал руководство казанского «Рубина», за который выступает Даку, наказать своего футболиста финансово и даже разорвать с ним контракт.

«Может, нужно даже убрать его из команды и из России. Против России он ничего не сказал, но футболисты не имеют права в политику вмешиваться и что-то оскорбительное произносить», — заявил Тарханов.

Даку прокричал в мегафон «Нафиг Сербию!» (в реальности было использовано более нецензурное выражение) после матча группового этапа Евро с Хорватией, в котором Албания вырвала ничью со счетом 2:2 на 95-й минуте. Выкрики 26-летнего футболиста поддержали албанские фанаты на трибунах.

УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении Даку и отстранил его на два матча чемпионата Европы.

Ранее сербские футбольные фанаты устроили драку с полицией.

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