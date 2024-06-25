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Сербские футбольные фанаты устроили драку с полицией

Сербские футбольные фанаты подрались с полицией перед матчем Евро-2024

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Jana Rodenbusch/Reuters

Сербские футбольные фанаты подрались с немецкой полицией перед матчем Евро-2024 против Дании, передает telegraf.rs.

Сербские болельщики жгли файера, пели песни, скандировали оскорбления в адрес правоохранителей.

Фанаты начали бросать в полицейских бутылки, те применили перцовые баллончики. Один из нарушителей был задержан, но товарищи его отбили. Сейчас полиция контролирует ситуацию.

Встреча между Сербией и Данией состоится 25 июня. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее тренер 2DROTS во время матча напал на журналиста.

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