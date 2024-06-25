Загитова поделилась планами на будущее

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что планирует поступать в магистратуру. Ее слова передает ИГСУ РАНХиГС.

«Не хочу раскрывать все секреты. Думаю, поделюсь позже дальнейшими планами после получения диплома. Но на достигнутом я не остановлюсь, планирую поступать в магистратуру», — сказала Загитова.

19 июня Загитова защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли.

Ранее Дмитрий Губерниев посоветовал Загитовой держать удар после критики ведущего премии МУЗ-ТВ.