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Футболист «Зенита» Мостовой рассказал, за кого он болеет за Евро

Футболист «Зенита» Мостовой рассказал, что на Евро-2024 болеет за Англию

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Vyacheslav Yevdokimov/Wikimedia

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что на чемпионате Европы 2024 года он болеет за сборную Англии, передает Metaratings.

«Особо не смотрю чемпионат Европы, но болею за Англию. Люблю АПЛ, поэтому болею за них. Перейти в АПЛ? Да, хочется, но это тяжело. Еще переживаю за сербов — братский народ», — сказал Мостовой.

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 Англия сыграла вничью с Данией.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 18-й минуте матча счет открыл англичанин Гарри Кейн. За 11 минут до конца первого тайма Мортен Юльманн сравнял счет.

В группе C Англия идет на первом месте, набрав 4 очка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Гарри Кейн ответил на критику сборной Англии.

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