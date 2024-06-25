Названа главная проблема сборной Хорватии на Евро-2024

Сборная Хорватии не смогла удержать победу над Италией в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 во многом из-за усталости возрастных футболистов. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Полагаю, что хорваты не дотянули в силу большого количества возрастных футболистов. Им не хватает объема движения и скоростных проявлений, это все стало заметно на фоне общей усталости. Так что у одних был праздник, а другие перешли в состояние ждущего режима», — считает Игнатьев.

Встреча Хорватии и Италии завершилась со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил 38-летний Лука Модрич, это произошло на 55-й минуте игры. Уже в компенсированное время Италия сравняла счет, на 90+8 минуте Маттиа Дзакканьи отправил мяч в ворота.

Италия заняла второе место в группе, уступив только Испании. Первую игру против Албании Италия выиграла со счетом 2:1, следом проиграла Испании (0:1). Это позволило команде набрать четыре очка и выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Сборная Хорватии набрала два очка и заняла третье место в группе. Хорваты в первом поединке со счетом 0:3 проиграли национальной команде Испании, а во втором туре сыграли вничью со сборной Албании, встреча завершилась со счетом 2:2.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы.

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