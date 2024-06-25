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Тренер 2DROTS во время матча напал на журналиста

Тренер 2DROTS Кузнецов напал на журналиста во время матча Медиалиги

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Телеграм-канал «Медиа Арена»

Тренер футбольной команды 2DROTS, бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Дмитрий Кузнецов во время игры с «Амкалом» в Нижнем Новгороде напал на корреспондента Telegram-канала «Медиа арена» Юрия Мнацаканова.

Кузнецов выбил из рук журналиста телефон, ударил его ногой, после чего его остановили. Также в нападении принял участие ассистент тренера Альберт Осколков. Мнацаканов заявил, что после инцидента Осколков принес свои извинения, а вот Кузнецов — нет.

«Однако, от Кузнецова не поступили извинений. Вместо этого я увидел два интервью в которых он не признает свою вину и распространяет дезинформацию. Например, главный тренер 2DROTS заявляет, что я не имею разрешения снимать его», — написал журналист.

Также Мнацаканов заявил, что из-за того, что специалист не признал свою вину, он принял решение написать заявление в правоохранительные органы.

2DROTS и «Амкал» встречались в рамках в ответного матча четвертьфинала Медийной футбольной лиги. Первая игра завершилась победой 2DROTS со счетом 2:1. В ответном поединке победителем оказался «Амкал», который выиграл с таким же счетом. Все решилось в серии пенальти и буллиталити, в которой сильнее оказался 2DROTS (4:3).

Ранее УЕФА опроверг обвинения в медленном оказании помощи травмированному игроку сборной Венгрии.

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