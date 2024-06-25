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Рой Джонс-младший сообщил о самоубийстве сына

Рой Джонс-младший заявил о самоубийстве сына Деандре в возрасте 32 лет

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DeeCee Carter/IMAGO/Global Look Press

Сын серебряного призера Олимпийских игр Роя Джонса-младшего Деандре совершил суицид в 32 года. Об этом сообщил сам спортсмен, опубликовав соответствующий пост на своей странице в социальной сети X.

«Я так благодарен Богу за то, что он позволил мне прийти домой в пятницу вечером, чтобы провести последнюю ночь в его жизни с ним и семьей. Многие люди сейчас переживают трудные времена, но ничто не стоит того, чтобы лишить себя жизни», — написал он.

Джонс-младший в своей карьере, которую он завершил в 2016 году, становился абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории. Также он — чемпион мира в средней (версия IBF, 1993—1994), второй средней (версия IBF, 1994—1996), полутяжелой (версия WBC, 1997, 1997—2002 и 2003—2004; версия WBA, 1998—2002; версия IBF, 1999—2002), в первой тяжёлой (версия WBU, 2013—2015, 2018; версия WBF, 2017) и тяжелой (версия WBA, 2003) весовых категориях.

В 2015 году Джонс-младший получил российское гражданство. Деандре — один из трех сыновей спортсмена.

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