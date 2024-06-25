Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сборная Германии на Евро-2024 страдает от комаров

Сборная Германии по футболу столкнулась с нашествием комаров на Евро-2024

close
100%
Kai Pfaffenbach/Reuters

Сборная Германии по футболу столкнулась с нашествием комаров на тренировочной базе, где команда находится во время домашнего чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Игроки живут на базе, расположенной в лесном массиве недалеко от баварского города Херцогенаурах. Футболисты вынуждены большую часть времени проводить в помещении, так как на открытом воздухе их постоянно атакуют насекомые. При этом применены все возможные средства борьбы с комарами: игроки пользуются спреями, на окнах базы установлены москитные сетки.

В турнирной таблице группы A Германия заняла первое место, набрав семь очков, одержав две победы (над Шотландией и Венгрией) и сыграв один раз вничью (со Швейцарией). Второе место заняла сборная Швейцарии (5 баллов). Венгрия расположилась на третьем месте, набрав три очка. Шотландцы вылетели с Евро, набрав одно очко. Судьба Венгрии на турнире будет зависеть от результатов в других группах.

Соперник немецких футболистов по 1/8 финала турнира будет определен позднее.

Ранее появилась информация, что Килиан Мбаппе сможет сыграть против Польши на групповом этапе Евро-2024.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами