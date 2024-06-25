Сборная Германии на Евро-2024 страдает от комаров

Сборная Германии по футболу столкнулась с нашествием комаров на тренировочной базе, где команда находится во время домашнего чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Игроки живут на базе, расположенной в лесном массиве недалеко от баварского города Херцогенаурах. Футболисты вынуждены большую часть времени проводить в помещении, так как на открытом воздухе их постоянно атакуют насекомые. При этом применены все возможные средства борьбы с комарами: игроки пользуются спреями, на окнах базы установлены москитные сетки.

В турнирной таблице группы A Германия заняла первое место, набрав семь очков, одержав две победы (над Шотландией и Венгрией) и сыграв один раз вничью (со Швейцарией). Второе место заняла сборная Швейцарии (5 баллов). Венгрия расположилась на третьем месте, набрав три очка. Шотландцы вылетели с Евро, набрав одно очко. Судьба Венгрии на турнире будет зависеть от результатов в других группах.

Соперник немецких футболистов по 1/8 финала турнира будет определен позднее.

Ранее появилась информация, что Килиан Мбаппе сможет сыграть против Польши на групповом этапе Евро-2024.