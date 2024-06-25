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Российские и белорусские флаги запретили проносить на матчи Уимблдона

Фанатам запретили проносить флаги России и Белоруссии на Уимблдон

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

Болельщикам запретили проносить флаги России и Беларуси на стадионы Уимблдона. Об этом сообщила пресс-служба лондонского турнира Большого шлема РИА Новости.

«Гостям, которые попытаются пронести флаги на территорию, предоставят возможность оставить их в камере хранения или сдать сотрудникам у ворот», — указано в сообщении.

Уимблдон, который является одним из четырех турниров Большого шлема, пройдет с 1 по 15 июля. Запрет на указанную атрибутику действовал и в 2023 году.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Уимблдон потребовал от российских теннисистов подписать декларацию о нейтралитете.

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