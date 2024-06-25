Экс-игрок ЦСКА заявил, что Италия испугалась саму себя в матче с Хорватией

Бывший футболист московского ЦСКА Денис Попов критично оценил действия сборной Италии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Хорватии. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

»Италия испугалась сама себя. Как и против Испании, она вышла играть на удержание счета, за что и поплатилась. А в концовке по непонятным причинам судья добавил восемь минут, не подтвержденных никакой логикой. Потому что не было, слава богу, травм и других длинных остановок. На последней добавленной минуте итальянцы забили гол и спаслись», — заявил он.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил 38-летний Лука Модрич, это произошло на 55-й минуте игры. Уже в компенсированное время Италия сравняла счет, на 90+8 минуте Маттиа Дзакканьи отправил мяч в ворота.

Италия заняла второе место в группе, уступив только Испании. Первую игру против Албании Италия выиграла со счетом 2:1, следом проиграла Испании (0:1). Это позволило команде набрать четыре очка и выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Сборная Хорватии набрала два очка и заняла третье место в группе. Хорваты в первом поединке со счетом 0:3 проиграли национальной команде Испании, а во втором туре сыграли вничью со сборной Албании, встреча завершилась со счетом 2:2.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы.

Ранее Модрич отреагировал на то, что стал самым возрастным автором гола в истории Евро.