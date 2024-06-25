Усик одним словом отреагировал на видео пьяного Фьюри

Непобежденный украинский боксер Александр Усик в комментарии ES News отреагировал на скандальное видео с участием своего соперника, британца Тайсона Фьюри.

«Borracho! Borracho!» — кратко заявил Усик.

Сказанное слово с испанского переводится так — «алкаш».

Издание THe Sun опубликовало кадры, на которых видно, как пьяный Фьюри с трудом выходит из бара в Ланкашире в сопровождении двух охранников. На улице боксер рухнул на колени и ударился головой о фонарный столб. При этом приводятся слова представителя окружения Фьюри, который подчеркивает: боксер не позволял себе выпивать больше года.

Последний поединок Фьюри закончился поражением от Усика. Они встретились в ночь на 19 мая в Саудовской Аравии, их поединок продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Это поражение стало первым в профессиональной карьере британца. Он лишился пояса WBC, а Усик стал абсолютным чемпионом мира. Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Ранее Фьюри заявил, что возьмет реванш у Усика.