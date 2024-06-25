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Бобровский рассказал, как настраивался на матч Кубка Стэнли после трех поражений подряд

Бобровский о Кубке Стэнли: после трех проигранных матчей подряд было непросто

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Jim Rassol/Reuters

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, как команде удалось собраться на решающий матч финала Кубка Стэнли после трех поражений подряд. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Настоящие чемпионы должны работать, несмотря на невзгоды. После того, как мы проиграли три матча подряд, было непросто. Но мы собрались, сегодня мы работали ради друг друга и поэтому добились результата», — сказал Бобровский.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три матча подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1. Бобровский провел в воротах весь поединок.

Для российского вратаря этот трофей стал первым в карьере.

Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). За «Флориду» он выступает с 2019 года, до этого в НХЛ он защищал цвета «Филадельфии Флайерз (2010-2012) и «Коламбус Блю Джекетс» (2012-2019).

Ранее Бобровский высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли.

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