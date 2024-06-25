Месси признался, что не смотрит на свою статистику

Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси в интервью YouTube-каналу «Clank!» признался, что никогда не был фанатом статистики, и не обращает на нее внимания.

«Не обращаю внимания на статистику: ни на голевые передачи, ни на голы, ни на данные GPS — прошу прощения у тренеров. Меня никогда не волновало, сколько пробежал за игру или насколько быстро я бежал, как и остальное, на что они смотрят», — заявил он.

Месси вместе с Аргентиной выступает на Кубке Америки. Во втором туре группового этапа турнира аргентинские футболисты сразятся с соперниками из Чили. Игра состоится 26 июня и начнется в 04:00 по московскому времени.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В текущем сезоне Месси провел в МЛС 15 матчей, забив 14 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В решающем матче Аргентина обыграла Францию. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее Месси не исключил, что сыграет на чемпионате мира 2026 года.