«Не могу в это поверить»: Бобровский о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский сразу после победы в финале Кубка Стэнли поделился эмоциями от победы и признался, что не может в это поверить. Его слова передает Sport24.

«Потрясающий момент. Мы работали всю жизнь над тем, чтобы это произошло. Не могу в это поверить. Это потрясающе. Мы играли друг за друга, я люблю этих ребят!» — заявил Бобровский.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три матча подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1. Бобровский провел в воротах весь поединок.

Для российского вратаря этот трофей стал первым в карьере.

Голкипер — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). За «Флориду» он выступает с 2019 года, до этого в НХЛ он защищал цвета «Филадельфии Флайерз (2010-2012) и «Коламбус Блю Джекетс» (2012-2019).

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