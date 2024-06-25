Названо событие, которое принесет победу в седьмом матче финала Кубка Стэнли

Комментатор Филипп Майков назвал первый гол важнейшим фактором в седьмой игре финальной серии Кубка Стэнли между «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Просто, на мой взгляд, «Флориде» вот к этой игре нужно подойти с точки зрения не того, что ее нужно выиграть, а с точки зрения того, что ее нужно не проиграть. «Флорида» так играть умеет. Вот умеет ли так играть «Эдмонтон»? Но он, кстати, показал это в том числе против «Далласа». И, конечно, может, банальная вещь, но первая шайба сегодня очень много зарешает, особенно учитывая, что «Флорида» не особо хорошо поэтому плей-офф играет первые периоды. Если «Эдмонтон» поведет сразу в первом периоде, это для него будет, конечно, большое преимущество. Если они забьют еще и несколько, а если еще и быстрых, то мы уже это видели в шестой игре против «Старз», когда они две быстрые воткнули в большинстве и потом просто окопались у себя. «Даллас» долбил-долбил, и ничего в итоге там и не пробил. Одну шайбу забили, и «Эдмонтон» в итоге дотянул. Так что, я думаю, будет осторожный хоккей, потому что нарваться и тем и другим рискованно. Потому что и «Флорида» умеет играть по счету, особенно если она ведет после двух периодов, и «Эдмонтон» показал, что он умеет играть по счету, поэтому, я думаю, не особо результативный матч, что-то в районе 4-5 голов, при этом, мне кажется, не будет овертайма», — отметил Майков.

Первые три встречи финала остались за «Флоридой», но затем «Эдмонтон» выиграл три матча подряд, и теперь все решится в седьмой игре в ночь на 25 июня по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Флорида» впервые проиграла три матча подряд в плей-офф Кубка Стэнли — 2024.