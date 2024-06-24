Мбаппе сможет сыграть против Польши на групповом этапе Евро-2024

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе сыграет против национальной команды Польши в третьем туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 после перелома носа. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации СМИ, главный тренер французской сборной Дидье Дешам собирается рискнуть и выпустить форварда после полученной травмы.

Мбаппе получил перелом носа в матче первого тура Евро-2024 против Австрии. Для него была изготовлена специальная маска, в которой он будет играть на Евро. Нападающий попал в запас на матч второго тура против Нидерландов, который состоялся 21 июня и завершился со счетом 0:0, однако на поле так и не появился.

В первом туре Франция обыграла Австрию со счетом 1:0. 25-летний форвард на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой был заменен на Оливье Жиру. Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

Заключительный матч группового этапа чемпионата Европы Франция сыграет с Польшей. Матч состоится 25 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее в сборной Франции рассказали о восстановлении Мбаппе после перелома носа.