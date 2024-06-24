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Назван хоккеист, который получит приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ

Комментатор Майков: «Конн Смайт Трофи» отдадут Макдэвиду

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Jerome Miron/USA TODAY Sports/Reuters

Хоккейный комментатор Филипп Майков рассказал «Газете.Ru», что приз самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли, «Конн Смайт Трофи» наверняка получит нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, независимо от исхода финальной серии.

«Мне кажется, вариантов, наверное, нет, особенно учитывая, что будет седьмой матч. То есть возьми «Флорида» в пяти играх, и Макдэвид успел бы провести только один ударный матч. Тут просто элементарно от Макдэвида отвалились и Бобровский, и Барков. Ну то есть Бобровский за последние три матча не то что сам себе проиграл, он и Скиннеру проиграл, и по цифрам, и по всему остальному. Барков хоть и продолжает оставаться одним из самых стабильных вообще игроков, наверное, во «Флориде» в этом финале, но мне лично кажется, что он играет с каким-то повреждением или с какими-то проблемами. Может, у него какие-то там симптомы сотрясения после того удара Драйзайтля. Мне кажется, что что-то с ним, что-то у него есть. Поэтому даже если «Эдмонтон» проиграет, думаю, дадут Макдэвиду», — считает Майков.

«Флорида» вела в противостоянии с «Эдмонтоном» со счетом 3-0 по победам, однако проиграла три матча подряд, и теперь судьба противостояния решится в седьмом поединке.

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