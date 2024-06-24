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Названо имя террориста, стрелявшего в священника в Дагестане

Вдова застреленного священника заявила, что в мужа стрелял боец ММА Кагиров

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GCE TV/YouTube

Валентина Котельникова, вдова отца Николая Котельникова, ставшего жертвой нападения террористов в Дагестане 23 июня, заявила, что узнала в бойце ММА Гаджимурате Кагирове того, кто стрелял в ее супруга. Котельникову цитирует Telegram-канал Mash Gor.

По словам женщины, преступник сначала наставил оружие на нее, после чего увидел 66-летнего священнослужителя и изменил свою цель, произведя выстрел в мужчину.

Кагиров в 2021 году проходил тренировочный сбор в школе Абдулманапа Нурмагомедова. Школа уже выступила с соответствующим заявлением, также на тему связи организации с террористом высказался Хабиб Нурмагомедов.

В Дагестане объявили трехдневный траур после нападений боевиков на синагоги и церковь в Махачкале и Дербенте. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги. В результате атак погибли 15 полицейских и несколько гражданских лиц. По данным СМИ, среди убитых боевиков могли быть сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, которого задержали и допросили.

Сообщения о стрельбе в Дербенте и Махачкале начали поступать ближе к вечеру воскресенья. В Дербенте было совершено нападение на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде.

Ранее появилась информация, что в Дагестане после теракта проверят десятки спортивных секций, чтобы выявить радикалов.

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