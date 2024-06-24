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УЕФА опроверг обвинения в медленном оказании помощи травмированному игроку сборной Венгрии

УЕФА ответил на обвинения в медленном оказании помощи игроку сборной Венгрии

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Angelika Warmuth/Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответил на слова полузащитника сборной Венгрии Доминика Собослаи, заявившего, что его партнеру по команде Барнабашу Варге, который потерял сознание после столкновения с вратарем сборной Шотландии во время матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, медленно оказывали медицинскую помощь. Заявление УЕФА приводит talkSPORT.

«Квалифицированная бригада скорой помощи ждала у поля, согласно протоколу, и прибыла с носилками, как только медики потребовали их вмешательства, чтобы эвакуировать игрока для его немедленной транспортировки в больницу. Координация между всем медицинским персоналом была профессиональной, и все было сделано в соответствии с действующими медицинскими процедурами», — указано в заявлении.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Кевин Чобот. Он отличился в компенсированное время на сотой минуте игры.

В турнирной таблице группы A Германия заняла первое место, набрав семь очков. Второе место заняла сборная Швейцарии (5 баллов). Венгрия расположилась на третьем месте, набрав три очка. Шотландцы вылетели с Евро, набрав одно очко. Судьба Венгрии на турнире будет зависеть от результатов в других группах.

Ранее стали известны подробности о травмах Варги, потерявшего сознание.

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