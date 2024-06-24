Школа отца Хабиба выступила с заявлением из-за связи с дагестанским террористом

Спортивная школа имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, выступила с заявлением после теракта в Дагестане в связи с тем, что один из террористов проходил тренировочный сбор в организации.

«Хотим сказать, что участник вчерашних событий всего лишь проходил тренировочный сбор к предстоящему профессиональному бою, и по просьбе одноклубников был допущен к тренировочным занятиям в нашей школе. Мира и добра всем», — указано в заявлении.

Сообщения о стрельбе в Дербенте и Махачкале начали поступать ближе к вечеру воскресенья, 23 июня. В Дербенте было совершено нападение на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде.

В Дагестане объявили трехдневный траур после нападений боевиков на синагоги и церковь в Махачкале и Дербенте. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги.

Нурмагомедов-старший тренировал своего сына. Хабиб провел последний бой осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

Ранее появилась информация, что в Дагестане после теракта проверят десятки спортивных секций, чтобы выявить радикалов.