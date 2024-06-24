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Хабиб высказался о связи дагестанского террориста с его бойцовской школой

Хабиб Нурмагомедов заявил, что дагестанский террорист тренировался в его школе

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Антон Денисов/РИА Новости

Бывший чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что один из террористов, атаковавших Махачкалу и Дербент, тренировался в его школе, однако заявил, что он побывал всего лишь на одной тренировке. Его слова приводит Ruptly.

«Он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь, это неправда», — добавил Нурмагомедов.

Сообщения о стрельбе в Дербенте и Махачкале начали поступать ближе к вечеру воскресенья, 23 июня. В Дербенте было совершено нападение на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде.

В Дагестане объявили трехдневный траур после нападений боевиков на синагоги и церковь в Махачкале и Дербенте. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее появилась информация, что в Дагестане после теракта проверят десятки спортивных секций, чтобы выявить радикалов.

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